Под Львовом разбился Ан-12 — есть жертвы

При заходе на посадку в аэропорту Львова разбился военный самолет Ан-12.

По информации регионального управления ГСЧС, информация об аварийной посадке поступила в дежурную часть в 07:10. Как отмечалось, «при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12».

Борт был найден в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

На данный момент, по информации Мининфраструктуры Украины, известно о четырех погибших.