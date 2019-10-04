Под Львовом разбился Ан-12 — есть жертвы

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При заходе на посадку в аэропорту Львова разбился военный самолет Ан-12.

По информации регионального управления ГСЧС, информация об аварийной посадке поступила в дежурную часть в 07:10. Как отмечалось, «при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12».

Борт был найден в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

На данный момент, по информации Мининфраструктуры Украины, известно о четырех погибших.
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Тэги: Украина авиакатастрофа Город: Львов

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