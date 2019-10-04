Стоматологический 3D-принтер и VR-шлем для лечения шизофрении. ПВТ показал передовые проекты для здоровья

4 октября Парк высоких технологий стал презентационной площадкой для новых медицинских проектов. Директор ПВТ Всеволод Янчевский показал передовые разработки первому заместителю премьер-министра Александру Турчину и руководству Министерства здравоохранения.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский и первый вице-премьер Александр Турчин. Фото park.by

Участники выставки могли протестировать IT-решения, которые были представлены в бизнес-инкубаторе ПВТ. Янчевский запустил медицинский 3D-принтер — «цифрового стоматолога». За время мероприятия станок распечатал необходимые импланты для работы врача.

Представителям Министерства здравоохранения показали проекты ПВТ, которые создаются в коллаборации с врачами. Стартап Skinive использует нейросеть для определения проблемных участков кожи с помощью камеры смартфона. Разработка помогает в выявлении рисков онкологических заболеваний и направляет информацию о тревожных симптомах специалистам.

На одном из стендов участники протестировали шлем виртуальной реальности, который используют для реабилитации детей с ДЦП. Технологию стартапа GKeyLab также планируют использовать для лечения шизофрении.

Медиков заинтересовал нейронавигатор для хирургов от компании Promwad. Специальная станция позволяет минимизировать хирургическое вмешательство, более точно контролировать и планировать операционные процессы, а также повысить продуктивность врача.

Всего в Парке высоких технологий было представлено более десятиинновационных проектов: смешанная реальность в травматологии (Voka.io), игровое приложение для борьбы с депрессиями (Goodville), мобильный кардиомонитор (Cardio X), сканер с искусственным интеллектом (Aibion), электронный стетоскоп (Healthy Networks), нейрогарнитура (PigPug).

После технологической выставки ПВТ и Белорусский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве.