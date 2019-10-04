Зоозащитники: в Беларуси ухудшилась ситуация в области защиты животных

Ситуация с защитой животных в Беларуси ухудшается и зашла в тупик. Такое мнение высказала БелаПАН координатор гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме» Ольга Майорова в комментарии по случаю Всемирного дня защиты животных, который отмечается 4 октября.

Она обратила внимание на то, что уже много лет в стране не могут принять закон «Об обращении с животными» — документ, который помог бы решить основные проблемы в этой сфере.

Одна из них — недостаточная ответственность владельцев домашних животных.

«Не отрегулирован механизм приобретения и изъятия животных, нет обязательной стерилизации и чипирования, — отметила Майорова. — Кроме того, нет ответственности государства перед владельцами животных — это непрозрачность налога на содержание животных, отсутствие градостроительных норм по созданию соответствующей инфраструктуры, площадок для выгула, пунктов доступной стерилизации и т.д.».

Координатор инициативы подчеркнула: государство не осознает особенностей проблемы, поскольку сферу домаших животных курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства, то есть, живые существа, по сути, «определены как имущество».

Майорова отметила, что некоторая активность со стороны государства появилась в конце 2018 года после того, как к Александру Лукашенко обратилась с открытым письмом французская кинозвезды, известная зоозащитница Бриджит Бардо. Она просила принять меры для того, чтобы средства, расходуемые на отлов и убийство животных, были направлены на программы стерилизации, открытие приютов и лечебниц для больных животных.

«Этим вопросом немножко занимались депутаты, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, и с нами тогда разговаривали, но потом все сошло на нет», — рассказала зоозащитница.

Летом этого года Министерство жилищно-коммунального хозяйства провело совещание об изменениях в правилах содержания домашних животных, на которое пригласили представителей пяти зоозащитных организаций. Министерство, по словам Майоровой, согласилось включить в правила содержания домашних животных много предложений зоозащитников.

«Но когда наступил этап согласования документа с другими министерствами и госорганами, эти предложения стали резать, — добавила она. — Почему так произошло? Для того, чтобы внести изменения в подзаконный акт, должен быть закон. А закона об обращении с животными у нас нет. Получается замкнутый круг».

Майорова также сообщила, что зоозащитники получили пока не подтвержденную официально информацию о том, что принятие этого законопроекта в 2020 году не планируется по причине «отсутствия экономического обоснования».

Председатель общественного объединения защиты животных «Эгида» Вероника Ханцевич, в свою очередь, отметила, что в законопроект об обращении с животными должны быть включены следующие пункты:

обязательная стерилизация беспородных животных; контроль над разводом и продажей породистых;

создание сети государственных приютов для бездомных животных и поддержка волонтерских приютов без усложнения их легализации;

отмена нормы по содержанию не более двух животных в квартире;

обязательное чипирование животных как безопасной и надежный способ их регистрации.

«Пока же ничего в законопроекте не изменилось, все остается на том же уровне», — сказала она в комментарии БелаПАН.

Первый законопроект «Об обращении с животными» был готов еще в 2011 году, но его содержание не устраивало зоозащитников, которые посчитали его не соответствовующим целям защиты животных. Принятие закона тогда удалось отложить. В 2015 году началась работа над новым проектом закона с участием профильных юристов, биологов, кинологов, волонтеров. В проект были включены статьи, которые, по оценке специалистов, должны были улучшить ситуацию с животными в Беларуси. Однако после согласования с госорганами в окончательный вариант законопроекта эти предложения не попали.

Всемирный день защиты животных был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), он призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Ко Дню защиты животных «Эгида» проведет в Минске 6 октября в культурном центре «Корпус» традиционную благотворительную акцию «Дорога домой», во время которой желающие смогут забрать домой собаку или кошку.