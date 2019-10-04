Лукашенко — Зеленскому: вы никогда с Беларусью не будете иметь проблем

В Житомире проходят переговоры президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, прибывшего в Украину во главе белорусской делегации для участия во II Форуме регионов Беларуси и Украины 3-4 октября.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Офис президента Украины на своей странице в «Фейсбуке» вел трансляцию протокольного приветствия двух президентов перед началом переговорного процесса.

Зеленский встретил Лукашенко в аэропорту. Перед началом переговоров, которые проходят в Житомирской государственной областной администрации, президент Украины отметил, что ему «очень приятно» принимать Лукашенко и что он может разговаривать «даже по-украински», поскольку украинский и белорусский «языки очень близки», и они понимают друг друга.

«Мне очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, абсолютно близкие, одинаковые. Я горжусь и уверен, что каждый украинец тоже, что у нас такие хорошие отношения и хорошие соседи», — сказал Зеленский.

Лукашенко поблагодарил украинского коллегу за прием. Делегация Беларуси, по его словам, «огромна — почти полтысячи человек приехало сегодня на близкую нам, можно сказать, родную землю».

«Вы очень тонко подметили, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, нет никаких кордонов. Мы понимаем друг друга, хотя и разговариваем вроде бы на разных языках. Относительно языки наши близкие и понятные. Людям наши устремления также понятны», — сказал Лукашенко.

«Многие будут писать о том, что мы с вами познакомились. Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно, правда заочно. А сегодня мы живьем встречаемся здесь с глазу на глаз, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Вот я почему-то убежден, хотя имел отношения, связи и вел переговоры со многими президентами Украины. Нам история предоставила такой шанс — договорившись, исполнить это во благо наших народов», — отметил Лукашенко.

Он заверил Зеленского в том, что Беларусь будет «свято выполнять наши договоренности». По его словам, у белорусской стороны «не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины», но и «глубокая и большая идеология, основанная на той истории, которую мы пережили». «И сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе», — констатировал Лукашенко.

«Я хочу вас заверить, что никогда (вы вообще никогда не имели проблем с территорией Беларуси) вы с Беларусью не будете иметь проблем. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», — подчеркнул Лукашенко.

После проведения переговоров в двустороннем формате президенты двух стран планируют принять участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.