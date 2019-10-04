На выходных ожидается мокрый снег

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На выходных в Беларуси заметно похолодает. В некоторых районах ожидается мокрый снег.

По прогнозу синоптиков, в субботу территория Беларуси окажется под влиянием неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей со Скандинавии.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут дожди.

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман.

Ветер ночью слабый, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха: минимальная ночью +1..+6°С (местами заморозки 0..-2°С); максимальная днем +5..+11°С (в южных районах +12..+14°С).

Атмосферное давление ночью будет расти.

В воскресенье ожидаются осадки, в том числе мокрый снег. Ветер северный умеренный. Ночью на большей части заморозки 0..-4°С, местами температура воздуха составит +1..+6°С; максимальная температура днем от +2°С по северу до +10°С по юго-востоку.
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Тэги: погода мокрый снег

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