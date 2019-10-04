«Евроторг» принял участие в крупнейшей инвестиционной конференции в Лондоне

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Топ-менеджмент самого большого ритейлера Беларуси компании «Евроторг» провел встречи с инвесторами из США, Европы и Азии в рамках ежегодной конференции JP Morgan Emerging Markets Credit Conference. Она состоялась в конце сентября в Лондоне.

JP Morgan Emerging Markets Credit Conference входит в число крупнейших конференций для эмитентов облигаций на развивающихся рынках. Принять участие в ней можно только по приглашению организаторов, при этом вход для прессы закрыт.


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«В конференции приняли участие более 500 инвесторов, включая руководителей крупнейших в мире инвестфондов, а также 100 эмитентов облигаций. Это известные компании из Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии с оборотами в миллиарды долларов. ”Евроторг” был единственным представителем Беларуси», — рассказали в компании.

По словам генерального директора «Евроторга» Андрея Зубкова, белорусский ритейлер пользовался повышенным вниманием на конференции — делегация провела встречи более чем с 40 инвесторами из США, Великобритании, Сингапура и стран Западной Европы, большинство из которых являются текущими владельцами еврооблигаций «Евроторга».

«Во время общения инвесторы высоко оценили финансовые результаты, качество корпоративного управления и стратегию компании. Кроме того, по итогам проведенных встреч можно утверждать о признании инвесторами роста макроэкономической стабильности и улучшения инвестиционного климата в Беларуси», — отметил Андрей Зубков.

В октябре 2017 года «Евроторг» стал первым белорусским корпоративным эмитентом, выпустившим еврооблигации. Евробонды на сумму 350 млн долларов были размещены на ирландской бирже Irish Stock Exchange. С начала года стоимость еврооблигаций «Евроторг» выросла с 100,33 до 107,75 пункта (по состоянию на 1 октября).

Также компания в 2019 году успешно разместила два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд российских рублей на российском долговом рынке.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). По состоянию на 19 сентября 2019 года «Евроторг» управлял 1017 магазинами различных форматов в продовольственном и дрогери сегментах. В 2018 году выручка Компании составила 4,5 млрд рублей.
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Тэги: Евроторг Персона: Андрей Зубков Город: Лондон

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