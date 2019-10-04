Биржа: перед выходными упали все основные валюты

/ Экономика
Просмотров: 104

Белорусский рубль укрепился ко всем основным иностранным валютам на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, четвертого октября.

Вот как они завершили свои сессии:

  • доллар: 2,0739 белорусского рубля (-0,0091 пункта; -0,44%);
  • евро: 2,2772 белорусского рубля (-0,0026 пункта; -0,11%);
  • российский рубль: 3,1942 белорусского рубля за 100 российских (-0,0053 пункта; -0,17%).

Следующие торги на БВФБ пройдут в понедельник, седьмого октября.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера