Лукашенко передал Зеленскому инструкции от Путина?

В социальных сетях широко обсуждается встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Вот лишь некоторые комментарии со страницы Офиса президента в Фейсбуке (язык, орфография и пунктуация авторов).

Александр Романов: Інструкції від путіна отримані.

Любов Шокотько: Яку досягнення !!! Зустріч з старим і досвідченим диктатором , який навчить своїм методам претендента з України на такий же титул.

Галина Вахнюк: Что вы говорите？А вы были хоть раз в Белорусии？Он настоящий президент.Вы видели дороги у Белоруссии,выдели поля ,села,города？Везде чисто,порядок.Там нет бомжей,там нет безработных.Там оказывают помощь молодоженам,дают работу,жилье.И материально помогают на ноги встать.Там почти нет копупции,потому что Лукашенко ее при корне уничтожает.,там дисуиплина,там мамы в очереди в ясла и сады не стоят.Много чего нам у президента Белоруссии надо научмться.Так что грех вам смеяться.

Inna Maslova: Білорусь втратила свою ідентифікацію, по суті та сама раша, тільки прапор інших кольорів, білоруську мову не знають, історія і культура своя давно забута, яким досвідом Лукашенко може поділитися? Як лизати пуйлу і тримати своє населення за стадо баранів?? То ви й так це вмієте класно, ми ж бачимо.

Alex Drone: На встрече Лукашенко и Зеленского достигнуты договоренности о дальнейшем деловом сотрудничестве в рамках проведения Новогодних корпоративов в сауне.

Виктор Катречко: Вова, спитай у Лукашенка, його суди зрадників країни відпускають на волю? А олігархи там грабують країну з дозволу президента? Спитай , Вова!

