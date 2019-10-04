Путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД откроют 6 октября

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Движение по путепроводам на внешнем кольце на 3-м км и внутреннем кольце на 25-м км МКАД, которые находятся на капремонте, планируют пустить в воскресенье.

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В преддверии открытия он посетил оба объекта и оценил их готовность к запуску движения. К этому времени на обоих мостовых сооружениях уложено покрытие, нанесена разметка, строители устанавливают парапеты вдоль проезжей части.

После открытия движения работы на объектах продолжатся. Сделано еще не все, и это связано в том числе с длительной поставкой материалов из России. В частности, предстоит установить барьерное ограждение на подъездах к путепроводам на разделительных полосах, по которым был организован проезд во время ремонта сооружений. Строители постараются выполнять их в ночное время.
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Тэги: МКАД путепровод Персона: Александр Дорохович Город: Минск

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