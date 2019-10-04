Беларусь и Украина обменялись «шпионами»

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, и белорус Юрий Политика, обвиняемый в шпионаже в Украине, вернулись на родину.

Юрий Политика

«В результате переговоров двух президентов — Владимира Зеленского и Александра Лукашенко — Павел возвращен домой», — сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и опубликовала снятое 4 октября видео, на котором Павел Шаройко встречается со своей женой.

Белорус Юрий Политика, который обвинялся в шпионаже в Украине и был освобожден из-под стражи 3 октября Новозаводским районным судом Чернигова, уже находится в Минске, хотя официально эту информацию никто не подтверждает.

О готовности помиловать Павла Шаройко в обмен на помилование белорусского гражданина Юрия Политики Лукашенко заявил 26 сентября в Минске на пресс-конференции для украинских журналистов. «Много разговоров про этих задержанных. На эти темы с Порошенко вел разговор. Я ему показывал документы, аудио, видео по вашему парню — звание его полковник. Ладно, мы все понимаем, разведка, изучение... Я говорю Петру Порошенко: что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу. Зачем тебе прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения», — сказал Лукашенко.