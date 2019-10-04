Лукашенко пообещал Зеленскому активизировать сотрудничество с Украиной

Беларусь готова внимательно изучать предложения об активизации двустороннего сотрудничества с Украиной, заявил Александр Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире.

Источник: president.gov.by

Трансляция заседания велась на ютьюб-канале украинской информационной медиаплатформы «НАШ.МАКСІ-ТВ».

«Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию отношений между государствами, — сказал Лукашенко. — Это было не просто личное знакомство и первая наша встреча. По содержанию, по объему вопросов, которые мы рассмотрели, — это было похоже порой на разработку тех завалов, которые созданы за последние годы. Так случилось, время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать».

По словам Лукашенко, между областями, районами, городами Беларуси и Украины действует 120 соглашений о сотрудничестве. «Они позволяют на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей, — сказал он. — Масштабы этого взаимодействия позволили в 2018 году провести первый Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. Итогом состоявшегося там диалога равноправных партнеров и добрых соседей стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более 100 млн долларов. Важно, что все они выполняются».

Как считает Лукашенко, подписанный в рамках нынешнего форума «новый солидный пакет документов — показатель востребованности и актуальности данного формата взаимоотношений».

Украина является одним из главных торговых партнеров Беларуси, подчеркнул Лукашенко. «Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть. Но это далеко не предел наших возможностей, — добавил он. — Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это прежде всего топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области. Мы не скрываем, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков».