Лукашенко уверен в мирном урегулировании конфликта на Донбассе

Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в Житомире во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в расширенном составе, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

«И с востоком Украины будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом», — заявил Лукашенко. «Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул он.

26 сентября, принимая в Минске украинских журналистов, Лукашенко заявил о готовности направить миротворцев на юго-восток Украины и взять под контроль участок украинско-российской границы. «Если будет согласие двух сторон», — добавил он.