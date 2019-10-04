Лукашенко уверен в мирном урегулировании конфликта на Донбассе

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Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе.


Лукашенко пообещал Зеленскому активизировать сотрудничество с Украиной

Об этом он заявил в Житомире во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в расширенном составе, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

«И с востоком Украины будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом», — заявил Лукашенко. «Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул он.

26 сентября, принимая в Минске украинских журналистов, Лукашенко заявил о готовности направить миротворцев на юго-восток Украины и взять под контроль участок украинско-российской границы. «Если будет согласие двух сторон», — добавил он.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: Беларусь-Украина война на Донбассе миротворцы на Донбассе Город: Житомир

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