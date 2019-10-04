Лукашенко в Украине: не замахнуться ли нам на Олимпийские игры на две страны?

Беларусь и Украина вместе могли бы претендовать на право проведения международных спортивных мероприятий высокого уровня. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 октября на Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире.

«Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, не замахнуться ли нам на Олимпийские игры на две страны и провести. Это нам под силу», — сказал Лукашенко.

Идею совместного проведения Олимпиады с Украиной или Россией Лукашенко высказал 6 сентября, общаясь с журналистами в Бресте, напоминает БелаПАН.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — сказал Лукашенко.