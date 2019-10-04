Видеофакт. «Белкоммунмаш» представил электробус с правосторонним рулем

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Презентация белорусского электробуса модели E4200P состоялась на выставке Coach and Bus UK в Бирмингеме, сообщило в твиттере наше посольство.

Электробус вмещает 84 человека, в нем 25 сидячих мест и два места для инвалидов-колясочников. Машина оснащена технологией сверхбыстрой зарядки: 7–8 минут и электробус может проехать еще 20 км.

После выставки электробус передадут властям Ноттингема для проведения опытной эксплуатации в течение трех месяцев.
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Тэги: электробус Белкоммунмаш Беларусь-Великобритания Город: Бирмингем

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