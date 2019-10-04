Средний житель Украины мечтает примерно о 800 долларах зарплаты

В сентябре средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих, составлял 19 275 грн (777 долларов).

Как отмечается в публикации компании Research & Branding Group, по сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн (75 долларов).

В сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным опроса, в настоящее время зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу. В сравнении с февралем 2018 года, число украинцев, которым достаточно зарабатываемых денег, увеличилось на 7%.

В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8,5 тыс грн (130 долларов).