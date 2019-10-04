Белорусского рэпера Джонни Гатти приговорили к 19 годам за наркотики

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Евгения Зыля обвинили в создании интернет-магазина наркотических и психотропных веществ.

Уголовное дело в его отношении расследовалось больше года, сообщает minsknews.by. Весной исполнителя приговорили к 21 году исправительной колонии усиленного режима, а также конфискации имущества. Но после обжалования сократили срок до 19 лет без конфискации.

Белорусскому рэперу грозит большой срок за наркотики

Парня задержали в Саратове в декабре 2017 года, экстрадировали в Беларусь и заключили под стражу. Всего было установлено 54 эпизода противоправной деятельности и даже 19 эпизодов распространения порнографии.

В 2015 году задержали сообщника Джонни Гатти и установили его причастность к организации еще трех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов, которыми он руководил, находясь на территории России. Следственный комитет объявил его в межгосударственный розыск.
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Тэги: распространение наркотиков порнография Беларусь-Россия Персона: Джонни Гатти Евгений Зыль

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