Белорусского рэпера Джонни Гатти приговорили к 19 годам за наркотики
Евгения Зыля обвинили в создании интернет-магазина наркотических и психотропных веществ.
Уголовное дело в его отношении расследовалось больше года, сообщает
Парня задержали в Саратове в декабре 2017 года, экстрадировали в Беларусь и заключили под стражу. Всего было установлено 54 эпизода противоправной деятельности и даже 19 эпизодов распространения порнографии.
В 2015 году задержали сообщника Джонни Гатти и установили его причастность к организации еще трех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов, которыми он руководил, находясь на территории России. Следственный комитет объявил его в межгосударственный розыск.