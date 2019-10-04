Минчанина наказали годом ограничения свободы за избиение расклейщицы объявлений

Весной 56-летний заместитель директора одной из библиотек Минска избил женщину, которая расклеивала объявления возле подъезда.

По информации пресс-службы Мингорсуда, дебошира признали виновным в хулиганстве и приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. С учетом закона об амнистии срок сократили до года.

В мае фигурант при своем ребенке сначала обругал расклейщицу объявлений, а потом догнал ее, сбил с ног и начал бить. У пострадавшей диагностировали ЧМТ легкой степени и гематомы на ногах.