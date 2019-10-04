Минчанина наказали годом ограничения свободы за избиение расклейщицы объявлений

/ Общество
Просмотров: 43

Весной 56-летний заместитель директора одной из библиотек Минска избил женщину, которая расклеивала объявления возле подъезда.


Минчанина будут судить за избиение расклейщицы объявлений

По информации пресс-службы Мингорсуда, дебошира признали виновным в хулиганстве и приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. С учетом закона об амнистии срок сократили до года.

В мае фигурант при своем ребенке сначала обругал расклейщицу объявлений, а потом догнал ее, сбил с ног и начал бить. У пострадавшей диагностировали ЧМТ легкой степени и гематомы на ногах.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: объявления избиение Мингорсуд

Другие материалы на эту тему:

Драка на территории школы. За что уволили директора и его замов?

Драка на территории школы. За что уволили директора и его замов?

Осуждено руководство Могилевского СПТУ закрытого типа

Осуждено руководство Могилевского СПТУ закрытого типа

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Бытовуха или заказ? Кто и за что избил экономиста Сергея Чалого

Бытовуха или заказ? Кто и за что избил экономиста Сергея Чалого