Трамп выполнил обещание по «безвизу» для поляков

Граждане Польши смогут въезжать в США и находиться там на срок до 90 дней без визы.

Соглашение о включении Польши в безвизовую программу подписал президент США Дональд Трамп, сообщает rp.pl . Он обещал это сделать до конца года во время сентябрьской встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как пишет издание, Польша выполнила главное условие: уровень отказа в выдаче деловых и туристических виз упал ниже 3%.

Присоединение к программе безвизового въезда не означает автоматического попадания в США: сотрудники иммиграционной службы во время прохождения паспортного контроля в пункте прибытия будут принимать решение конкретно по каждому желающему посетить США гражданину.