Трамп выполнил обещание по «безвизу» для поляков
Граждане Польши смогут въезжать в США и находиться там на срок до 90 дней без визы.
Соглашение о включении Польши в безвизовую программу подписал президент США Дональд Трамп, сообщает
Как пишет издание, Польша выполнила главное условие: уровень отказа в выдаче деловых и туристических виз упал ниже 3%.
Присоединение к программе безвизового въезда не означает автоматического попадания в США: сотрудники иммиграционной службы во время прохождения паспортного контроля в пункте прибытия будут принимать решение конкретно по каждому желающему посетить США гражданину.