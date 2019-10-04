Трамп выполнил обещание по «безвизу» для поляков

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Граждане Польши смогут въезжать в США и находиться там на срок до 90 дней без визы.

Соглашение о включении Польши в безвизовую программу подписал президент США Дональд Трамп, сообщает rp.pl. Он обещал это сделать до конца года во время сентябрьской встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как пишет издание, Польша выполнила главное условие: уровень отказа в выдаче деловых и туристических виз упал ниже 3%.

Присоединение к программе безвизового въезда не означает автоматического попадания в США: сотрудники иммиграционной службы во время прохождения паспортного контроля в пункте прибытия будут принимать решение конкретно по каждому желающему посетить США гражданину.
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Тэги: Польша-США безвиз Персона: Анджей Дуда Дональд Трамп

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