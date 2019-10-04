Пресс-атташе минского «Динамо» не знает имен расистов из команды фанатов

Пресс-атташе минского «Динамо» Александр Строк прокомментировал расистский скандал, который разгорелся во время матча команды болельщиков минчан и коллектива «Амкал», составленного из российских блогеров.

«Мою просьбу дать их контакты проигнорировали. Имена мы не знаем, хотели сделать программки к матчу с фамилиями всех, но смогли узнать только клички — то, что и было написано на футболках», — цитирует Строка sports.ru .

Джефф Бабатумба, который морально пострадал в инциденте, всю жизнь прожил в Москве. Его мама из Рязанской области, а отец из Нигерии.

«На футбольном поле со мной такое впервые. В жизни, конечно, встречал бытовой расизм, но очень давно, и всегда давал сдачи. А тут все обидки мне пришлось схавать и не реагировать — иначе началась бы заварушка, нас мало, в другом городе, могло плохо кончиться. Из-за того, что не мог ответить, в матче у меня все и пошло под откос. Я уже в Москве, а мне по-прежнему гадко. Не отпустило. Естественно, никто ни перед кем не извинился, наши соперники чувствовали свое превосходство. Смотрели на меня как на кусок мяса, которое в любой момент якобы могут сожрать. Такое читалось у них в глазах. Организаторы знали о ситуации, но со мной в принципе никто из них не говорил: казалось, боятся перекинуться со мной парой фраз», — сказал россиянин.