Турчин предлагает организовать дни правительства в Парке высоких технологий

Инновационные медицинские проекты, созданные белорусскими IT-компаниями, были представлены на встрече первого вице-премьера Александра Турчина и министра здравоохранения Владимира Караника с резидентами Парка высоких технологий и медтех-стартапами.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ПВТ были показаны проекты, которые создаются в коллаборации с врачами. Во время посещения выставки дан ряд поручений по внедрению проектов в белорусскую медицину.

«Наша идея заключается в том, чтобы организовать дни правительства в Парке высоких технологий. У резидентов ПВТ есть разработки в разных отраслях: медицине, образовании, сельском хозяйстве, промышленности. Хотелось бы, чтобы была налажена коммуникация между разработчиками и потребителями услуг, ПВТ должен идти в реальную экономику, — сказал Турчин. — Сегодня каждый проект нашел своего визави в медицине — будь то Минздрав или научно-практический центр, или медицинское учреждение образования. Ряд проектов имеет большие перспективы не только внутри страны, но и для экспорта».

Владимир Караник отметил, что в Беларуси проводится большая работа по цифровой трансформации здравоохранения. «Информационные системы должны повысить клиническую эффективность работы, экономическую эффективность за счет оптимизации использования ресурсов. Создание цифровой платформы позволит активно интегрировать новые приложения. Программы, которые помогают врачам оказывать медицинскую помощь, будут востребованы и в регионах», — подчеркнул глава Минздрава.

В свою очередь директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский отметил, что благодаря принятым на уровне главы государства решениям в ПВТ не только бурно развивается такое классическое направление, как экспорт программного обеспечения, но и происходит взрывной рост компаний, которые совместили медицину и IT. «Их уже несколько десятков. Они создают интересные решения, новые продукты, которые помогут вывести белорусскую медицину на другой уровень. Часть из них уже получили признание в мире», — отметил директор ПВТ.

Как сообщал БелаПАН, на 1 июля 2019 года выручка резидентов Парка высоких технологий составила 2,23 млрд рублей и выросла на 49,5% по сравнению с финансовым результатом на начало июля 2018 года.

Резиденты парка в январе—июне экспортировали услуг на 908,1 млн долларов, что на 38,1% больше по сравнению с первой половиной прошлого года.

В первом полугодии организации — резиденты ПВТ экспортировали услуги в 118 стран (в первом полугодии 2018 года — в 78 стран). Основной объем экспорта услуг пришелся на США (43,2% от общего объема экспорта услуг), Кипр (12,2%), Великобританию (8,4%), Германию и Ирландию (по 4,2%), Россию (3,9%), Чехию (3,4%).

На сегодня в Парке высоких технологий статус резидента имеют 684 компании.