«Минск» вырвал победу в матче с «Городеей»

Сегодня поединком «Городея» — «Минск» начался 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Минчане одержали волевую победу — 2:1. Три очка «горожанам» принесли точные удары Васильева на 71-й и 86-й минутах. Открыл же счет на 9-й минуте Лебедев.

В субботу и воскресенье пройдут остальные матчи:

5.10.

«Слуцк» — БАТЭ (начало в 15:00);

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (18:00);

«Неман» — «Динамо» (Бр) (20:45).

6.10.

«Ислочь» — «Динамо» (Ми) (14:00);

«Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);

«Гомель» — «Дняпро» (18:00).

В этом туре отдыхает «Славия», получившая три технических очка из снятия с турнира минского «Торпедо».