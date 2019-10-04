«Минск» вырвал победу в матче с «Городеей»

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Сегодня поединком «Городея» — «Минск» начался 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Минчане одержали волевую победу — 2:1. Три очка «горожанам» принесли точные удары Васильева на 71-й и 86-й минутах. Открыл же счет на 9-й минуте Лебедев.

В субботу и воскресенье пройдут остальные матчи:

5.10.

  • «Слуцк» — БАТЭ (начало в 15:00);
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (18:00);
  • «Неман» — «Динамо» (Бр) (20:45).

6.10.

  • «Ислочь» — «Динамо» (Ми) (14:00);
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
  • «Гомель» — «Дняпро» (18:00).

В этом туре отдыхает «Славия», получившая три технических очка из снятия с турнира минского «Торпедо».
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Тэги: футбол-Беларусь Город: Городея

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