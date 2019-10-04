«Минск» вырвал победу в матче с «Городеей»
Сегодня поединком «Городея» — «Минск» начался 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Минчане одержали волевую победу — 2:1. Три очка «горожанам» принесли точные удары Васильева на 71-й и 86-й минутах. Открыл же счет на 9-й минуте Лебедев.
В субботу и воскресенье пройдут остальные матчи:
5.10.
- «Слуцк» — БАТЭ (начало в 15:00);
- «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (18:00);
- «Неман» — «Динамо» (Бр) (20:45).
6.10.
- «Ислочь» — «Динамо» (Ми) (14:00);
- «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
- «Гомель» — «Дняпро» (18:00).
В этом туре отдыхает «Славия», получившая три технических очка из снятия с турнира минского «Торпедо».