Бабье лето закончилось: со Скандинавии в Беларусь пришел холод

С сегодняшнего дня в Беларусь начала поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавского полуострова.

Ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди. Ветер северо-восточный умеренный.

Заметно похолодает: днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5.. +11°C (на юге +12.. +14°C).

В столице вероятно дождя составляет 30-40%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: