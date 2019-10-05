Бабье лето закончилось: со Скандинавии в Беларусь пришел холод
С сегодняшнего дня в Беларусь начала поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавского полуострова.
Ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди. Ветер северо-восточный умеренный.
Заметно похолодает: днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5.. +11°C (на юге +12.. +14°C).
В столице вероятно дождя составляет 30-40%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- воздуха утром +5..+7°C;
- днем +7..+9°C;
- вечером +4..+6°C.