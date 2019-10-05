Бабье лето закончилось: со Скандинавии в Беларусь пришел холод

/ Общество
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С сегодняшнего дня в Беларусь начала поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавского полуострова.

Ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди. Ветер северо-восточный умеренный.

Заметно похолодает: днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5.. +11°C (на юге +12.. +14°C).

В столице вероятно дождя составляет 30-40%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • воздуха утром +5..+7°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +4..+6°C.
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Тэги: погода

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