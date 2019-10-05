ГАИ начинает проводить спецмероприятие по всей стране

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На территории всей страны с ближайшего понедельника Госавтоинспекция начинает проведение республиканского спецмероприятия «Сохрани себе жизнь!».

Как сообщается, акция должна напомнить пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования фликеров и жилетов повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости.

Ожидается, что экипажи ДПС будут патрулировать и дежурить на участках дорог и улиц, которые наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов. Кроме сотрудников ГАИ будут задействованы и силы милиции общественной безопасности.

Госавтоинспекторы посетят трудовые коллективы и учреждениях образования, где расскажут об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонных факторов.

Будет обращаться внимание и на водителей, которые не соблюдают правила проезда пешеходного перехода.

По данным ГАИ, за восемь месяцев этого года в Беларуси возросло количество ДТП с участием пешеходов (с 654 до 668) и количество пострадавших (с 559 до 587). А вот число погибших немного снизилось (со 111 до 109).

В сентябре текущего года в 64 ДТП пострадало 53 и погибло 14 пешеходов.

 
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Тэги: ГАИ

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