В операционной системе Android нашли новую серьезную уязвимость

Новая серьезная уязвимость обнаружена в операционной системе Android. Специалисты Google

Фото pixabay.com

Под угрозой могут оказаться гаджеты Google Pixel 2 (на Android 9 и Android 10), Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Moto Z3, Oreo LG, Samsung Galaxy S7, S8 и S9.

Как сообщает Google Project Zero (аналитики и эксперты в области безопасности, работающие на IT-корпорацию).

Уязвимость получила номер CVE-2019-2215. Она содержится в коде ядра Android и может использоваться для дистанционного контроля или полного взлома мобильного устройства. Также воспользоваться уязвимостью можно через сетевые атаки, пишет РБК .

В частности угрозу пользователям несут смартфоны с ОС Android 8.x или более поздние версии.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили вирус Аndr/Clickr-ad, который атаковал смартфоны, работающие на базе Android. Отмечалось, что пользователи таких телефонов скачали вредоносную программу из магазина Google Play вместе с другими, безобидными приложениями.