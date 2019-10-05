В Беларуси открывается Неделя против смертной казни

В Беларуси 5 октября открывается традиционная Неделя против смертной казни. Она приурочена ко Всемирному дню против смертной казни, который ежегодно отмечают 10 октября.

В этом году кампания проводится под лозунгом «Правосудие без убийства». В целях популяризации идей аболиционизма в ближайшие дни в Минске и регионах пройдут различные мероприятия.

Согласно программе, опубликованной на правозащитном сайте spring96.org , сегодня вечером в столичном клубе Re:Public откроется фестиваль «Рок за жыццё» с участием музыкальных групп Nizkiz, Re1ikt, Luty Sakavik, «Крама» и «Разбітае сэрца пацана».

6 октября фестиваль переместится в могилевский клуб Cuba. Там к нему присоединится рок-группа «Петля пристрастия».

В тот же день в минском образовательном пространстве «Территория прав» будет показана кинолента «Короткий фильм об убийстве» польского режиссера Кшиштофа Кеслевского.

7 октября проблему смертной казни будут обсуждать на «Территории прав» в рамках Клуба английского языка о правах человека.

8 октября там же будет организована ролевая игра на тему смертной казни в Беларуси, во время которой публика сможет «углубиться в контекст исполнения смертных приговоров».

9 октября инициатива «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» организует на минской площадке Prastora ZBS встречу с правозащитником Валентином Стефановичем. В тот же день тему смертной казни будут обсуждать участники молодежных дебатов «ДысКУТ» в столичном пространстве HIDE.

В Белорусском ПЕН-центре 9 октября пройдет литературный вечер «Нельзя убить: смертная казнь и белорусская литература» с участием писателей, подписавших петицию против высшей меры наказания.

В этот же день в гродненском Центре городской жизни состоится показ документального фильма «Курумим» и его обсуждение с координатором кампании «Правозащитники против смертной казни» Андреем Полудой.

10 октября, непосредственно во Всемирный день против смертной казни, посольство Швейцарии в Беларуси организует в столичном кинотеатре «Пионер» показ документального фильма «Свободные люди». Начало в 18.30.

В комментарии БелаПАН активист кампании «Правозащитники против смертной казни», зампредседателя ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отметил, что за прошедший год ситуация со смертной казнью в Беларуси «кардинально не изменилась».

По его словам, с 2015 года, когда Беларусь представляла отчет для Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН, в стране было вынесено 14 смертных приговоров, 12 из них — приведены в исполнение. Стефанович обратил внимание на то, что белорусское государство продолжает казнить даже тех осужденных, чьи жалобы на приговор были зарегистрированы в Комитете ООН по правам человека.

«Мы негативно расцениваем такие факты и считаем, что таким образом Беларусь нарушает взятые на себя международные обязательства. Такое же мнение и у экспертов комитета. Но подобная практика продолжается», — добавил правозащитник.

«До сих пор нет внятного и четкого сигнала, что в Беларуси когда-либо собираются отменить смертную казнь, — подчеркнул Стефанович. — Представители власти говорят, что не могут ввести мораторий, поскольку наше общество к этому не готово, большинство граждан поддерживают смертную казнь. Власти рассмотрят такую возможность только в том случае, если большинство граждан будут поддерживать отмену смертной казни, чего может никогда не случиться».

Однако, по словам правозащитника, в мире не было ни одного случая, когда смертную казнь отменяли бы в результате референдума — это всегда было ответственностью политического руководства стран. «Мы продолжаем призывать наше правительство сделать такой политический шаг и отказаться от этого явления», — заявил Стефанович.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.