Видеофакт. В Гомеле кроссовер не вписался в поворот и врезался в светофор
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого кроссовер врезался в светофор, произошло в Гомеле на Привокзальной площади накануне рано утром.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, водитель белого кроссовера на высокой скорости на закруглении дороги не вписался в поворот и врезался в светофор.
Отмечается, что 36-летний мужчина пытался скрыться с места происшествия, убегал, но был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ГАИ.
Гомельчанин от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него открыто административное производство по целому ряду нарушений, в т.ч. за пьяное вождение, а также за неповиновение требованию сотрудников милиции.