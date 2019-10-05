Видеофакт. В Гомеле кроссовер не вписался в поворот и врезался в светофор

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого кроссовер врезался в светофор, произошло в Гомеле на Привокзальной площади накануне рано утром.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, водитель белого кроссовера на высокой скорости на закруглении дороги не вписался в поворот и врезался в светофор.

Отмечается, что 36-летний мужчина пытался скрыться с места происшествия, убегал, но был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ГАИ.

Гомельчанин от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него открыто административное производство по целому ряду нарушений, в т.ч. за пьяное вождение, а также за неповиновение требованию сотрудников милиции.