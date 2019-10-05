Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Александр Лукашенко отметил великий труд учителей, который сопряжен с полной самоотдачей, терпением и безграничной любви к детям.

Как сказано в поздравлении главы государства по случаю Дня их профессионального праздника, «даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения».

Он считает, что учителя определяют завтрашний день страны, так как воспитывают настоящих патриотов.

«Авторитет и высокий статус учителя в обществе — залог успешного будущего государства», — говорится в поздравлении.

Напомним, 12 сентября произошел конфликт в гомельской школе №15. В сети было опликовано видео, на котором учительница Людмила Четверткова угрожает ученику 4-го класса с использованием нецензурной брани. В тот же день учительница была уволена. Спустя несколько дней ее восстановили на работе по личному указанию президента.

На совещании 19 сентября Александр Лукашенко распорядился привлечь к ответственности ряд должностных лиц из-за инцидента в Гомеле, в том числе директора школы.

«Дело не в этой учительнице, а в том, что вы (чиновники. — ред.) не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, когда ученик зарезал двоих. А начинается отсюда, с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе», — возмутился Лукашенко.

Позже стало известно, что глава государства строго наказал ряд чиновников.