Путин и Зеленский могут встретиться уже в конце октября

Встреча в «нормандском формате» по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе может состояться в конце октября.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», к этому времени должна быть разработана «украинская формула мира», предусматривающая демилитаризацию и обеспечение выборов по украинскому законодательству.

«Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат», — приводит УНН слова Пристайко.

Вероятное место проведения такой встречи глава украинского МИД не назвал.

Между тем ранее, в июле, 8 июля Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением обсудить дела в Минске. На эту встречу украинский лидер также позвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-служба президента Беларуси распространила официальное заявление, в котором дается согласие сделать все необходимое для проведения такой встречи: «В Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».

1 октября в столице Беларуси трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала «формулу Штайнмайера».

Она подразумевает предоставление на временной основе особого статуса территориям, контролируемым самопровозглашенными ДНР и ЛНР, до проведения там выборов. На постоянной основе он начнет действовать после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего демократичность и легитимность результатов голосования.

«Нормандский формат» — переговорная группа, состоящая из руководителей Украины, России, Германии и Франции, по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз на уровне президентов группа встречалась в Берлине в октябре 2016 года.

В Минске переговоры по Украине в «нормандском формате» на высшем уровне прошли 11-12 февраля 2015 года с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера ФРГ.