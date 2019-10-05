За сутки почти 374 тысячи человек прошли перепись населения

На 11 часов утра 5 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 373,8 тыс. человек, из них переписались через интернет — 181 тыс. человек, сообщили БелаПАН в пресс-службе Национального статистического комитета.

4 октября из-за большой нагрузки происходили временные сбои сайта census.by, где можно пройти процедуру переписи в онлайн-режиме.

«Сайт не выдерживает такой нагрузки — до 70 тыс. обращений в секунду. Технические специалисты отлаживают работу сайта, при снижении нагрузки все стабилизируется. Но даже если не получается заполнить анкету с первого раза, это можно сделать чуть позже. Такие сбои наблюдались и в других странах, где проводилась электронная перепись населения», — отметили в пресс-службе.

Перепись населения проводится с 4 по 30 октября . Впервые данную процедуру можно пройти в интернете. Анкету можно заполнить самостоятельно на сайтах перепись.бел и census.by в период с 4 по 18 октября.

Еще один способ — прийти на стационарные переписные участки с 4 по 30 октября. Их адреса указаны на сайте Белстата.

К тем, кто не воспользовался одним из этих способов, с 21 по 30 октября придут переписчики. У них должны быть планшеты, соответствующее удостоверение и сумка с логотипом переписи.