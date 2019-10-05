Оппозиция добилась невключения в избирком главы комиссии на выборах-2018

В Бресте оппозиция на предстоящих парламентских выборах добилась невключения в избирком председателя участковой комиссии на местных выборах в 2018 году.

Людмила Денисенко / Фото из Facebook

Как сообщила БелаПАН председатель городской структуры Белорусской партии левых «Справедливый мир» Людмила Денисенко, «1 октября я и правозащитник Сергей Вакуленко обратились в Администрацию Ленинского района Бреста с письменным заявлением, в котором потребовали не включать на предстоящих парламентских выборах в избирком Александра Михеда, который был председателем участковой комиссии №30 на прошедших в 2018 году выборах в местные советы.

Основанием для такого требования стало то, что этот руководитель избиркома во время досрочного голосования дважды публично на избирательном участке целенаправленно срывал и уничтожал ее агитационные материалы. Тем самым грубо нарушил статью 45 Избирательного кодекса. На тех выборах я была кандидатом в депутаты Брестских областного и городского советов.

Денисенко отметила, что тогда, несмотря на ее жалобы в областную и городскую комиссии, никаких мер принято не было.

«4 октября я забрала ответ на наше обращение. Из него следует, что решением Администрации Ленинского района Бреста Михед не включен в состав участковой избирательной комиссии №30 , — дополнила Денисенко. — Устно мне сообщили, что этого человека нет ни в одном участковом избиркоме. Хорошо, что хотя бы сейчас этот вопрос решен положительно. Людей, дискредитирующих своими действиями выборы, в избиркомах быть не должно».

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.