Состояние соучредителей корпорации Juul упало ниже 1 млрд долларов

Состояние соучредителей корпорации Juul Адама Боуэна и Джеймса Монси упало ниже отметки в 1 млрд долларов.

Это произошло после скандала связанного со смертями 18 человек, которые занимались «альтернативным» курением.

35% акций Juul принадлежат табачному гиганту Altria — в декабре прошлого года компания заплатила за них 13 млрд долларов, увеличив стоимость Juul до 38 млрд. После этой сделки, как отмечает Forbes, личный капитал обоих соучредителей вырос до 1,1 млрд долларов.

Удар по бизнесу нанесло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое занимается расследование заболеваний и смертей, связанных с вейпингом. Из-за этого Altria потеряла почти треть своей рыночной стоимости — более 30 млрд долларов. Это также отразилось на капитализации Juul и ее соучредителей (на сегодняшний день состояния каждого из них оцениваются примерно в 900 млн долларов).