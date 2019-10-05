Погода в ближайшие дни: заморозки и мокрый снег

/ Общество
Просмотров: 269

В ближайшие два дня на территории Беларуси сохранится холодная погода.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдет дождь, местами мокрый снег. Ветер северный умеренный.

В ночные часы практически во всех районах ожидаются заморозки 0..-4°С.

Температура воздуха:

  • ночью +1..+6°С;
  • днем +2..+10°С.

Рабочая неделя начнется облачной с прояснениями погодой. Ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью слабый гололед.

Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С.

Температура воздуха:

  • ночью +1..+4°С;
  • днем +2..+7°С.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода заморозки

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском