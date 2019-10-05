Погода в ближайшие дни: заморозки и мокрый снег
В ближайшие два дня на территории Беларуси сохранится холодная погода.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдет дождь, местами мокрый снег. Ветер северный умеренный.
В ночные часы практически во всех районах ожидаются заморозки 0..-4°С.
Температура воздуха:
- ночью +1..+6°С;
- днем +2..+10°С.
Рабочая неделя начнется облачной с прояснениями погодой. Ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью слабый гололед.
Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С.
Температура воздуха:
- ночью +1..+4°С;
- днем +2..+7°С.