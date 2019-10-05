БАТЭ в гостях крупно обыграл «Слуцк»

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Завершился первый матч сегодняшнего игрового дня 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото ФК БАТЭ

БАТЭ в гостях взял верх над «Слуцком» — 3:0.

Победу борисовчанам принесли точные удары Скавыша (10-я минута), Виллюмссона (67-я) и Милича (85-я).

Сегодня также свои матчи проведут и два других претендента на золото: «Шахтер» в 18:00 начнет дома поединок с «Торпедо-БелАЗ», а брестское «Динамо» в 20:45 в гостях с «Неманом».

Завершат тур в воскресенье следующие противостояния:

  • «Ислочь» — «Динамо-Минск» (14:00);
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
  • «Гомель» — «Дняпро» (18:00).

Напомним, «Славия», получила три технических очка из-за снятия с турнира минского «Торпедо».
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Тэги: футбол-Беларусь

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