Сколько у Путина будет времени на принятие решения об ответном ядерном ударе

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Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук рассказал, сколько времени будет у высшего руководства России на принятие решения об ответном ударе в случае ракетного нападения на Россию.

«Не минуты, не десятки минут — более десятков минут», — сообщил генерал в эфире «Эхо Москвы».

Он отметил, что подлетное время баллистических ракет в случае гипотетического нападения может быть разным и зависит от того, откуда и как они летят. Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения, но в целом «времени очень достаточно», отметил Нестечук.
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Тэги: ядерная война ПВО Персона: Анатолий Нестечук

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