Лукашенко в день рождения Кадырова поздравил весь чеченский народ

Александр Лукашенко в поздравлении главе Чечни Рамзану Кадырову написал, что в Беларуси «искренне радуются вашим достижениям».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Дорогой Рамзан! В день твоего рождения хочу поздравить весь чеченский народ и жителей возрожденного Грозного с Днем города. Столица Вашей республики — это по праву один из самых современных и передовых городов Северного Кавказа», — подчеркнул президент.

Он заметил, что белорусы «высоко ценят нерушимые узы дружбы и партнерства с Чечней».

«В этот день прошу тебя, дорогой Рамзан, передать привет и самые наилучшие пожелания всем жителям Республики, и особенно ее молодому поколению, которое будет воплощать в жизнь самые смелые и амбициозные идеи и мечты», — пожелал Лукашенко.

Главе Чечни сегодня исполнилось 43 года. Он руководит республикой с 2007 года.