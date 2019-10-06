Пропавшую под Минском 14-летнюю школьницу до сих пор не нашли

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Минское РУВД и поисково-спасательный отряд «Ангел» продолжают розыск 14-летней Виктории Ходаркевич — жительницы деревни Городище Минского района.

30 сентября примерно в 12:30 девочка ушла из дома, она должна была на маршрутке поехать в школу в соседний агрогородок Озерцо, но в школе так и не появилась.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Виктория была одета в черные брюки, синюю куртку с капюшоном, черные ботинки на замке. При себе имела рюкзак с розовыми вставками. Особая примета — косоглазие правого глаза.
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Тэги: пропал ребенок розыск Персона: Виктория Ходаркевич

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