Пропавшую под Минском 14-летнюю школьницу до сих пор не нашли

Минское РУВД и поисково-спасательный отряд «Ангел» продолжают розыск 14-летней Виктории Ходаркевич — жительницы деревни Городище Минского района.

30 сентября примерно в 12:30 девочка ушла из дома, она должна была на маршрутке поехать в школу в соседний агрогородок Озерцо, но в школе так и не появилась.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Виктория была одета в черные брюки, синюю куртку с капюшоном, черные ботинки на замке. При себе имела рюкзак с розовыми вставками. Особая примета — косоглазие правого глаза.