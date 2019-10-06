Западное дерби. Брестское «Динамо» взяло в Гродно «три золотых очка»

В состоявшемся в Гродно западном дерби белорусского футбола лидирующее в чемпионате брестское «Динамо» дожало «Неман» и победило с минимальным счетом.

Победу и «три золотых очка», как заявил после матча главком «бело-голубых» Марцел Личка, принес футболистам с берегов Буга Павел Савицкий — 1:0.

Другие на данный момент матчи 24-го тура завершились со следующими результатами:

Также отметим техническую победу «Славии» над минским «Торпедо» — 3:0.

Завершат тур в воскресенье следующие противостояния:

«Ислочь» — «Динамо-Минск» (14:00);

«Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);

«Гомель» — «Дняпро» (18:00).

Турнирное положение выглядит пока так: