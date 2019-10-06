Западное дерби. Брестское «Динамо» взяло в Гродно «три золотых очка»
В состоявшемся в Гродно
Победу и «три золотых очка», как заявил после матча главком «бело-голубых» Марцел Личка, принес футболистам с берегов Буга Павел Савицкий — 1:0.
Другие на данный момент матчи 24-го тура завершились со следующими результатами:
Также отметим техническую победу «Славии» над минским «Торпедо» — 3:0.
Завершат тур в воскресенье следующие противостояния:
- «Ислочь» — «Динамо-Минск» (14:00);
- «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
- «Гомель» — «Дняпро» (18:00).
Турнирное положение выглядит пока так:
- Динамо (Бр) — 61 очко (после 24 игр);
- БАТЭ — 56 (23);
- Шахтер — 54 (23);
- Динамо (Мн) — 44 (22);
- Торпедо-БелАЗ — 41 (24);
- Ислочь — 37 (23);
- Городея — 34 (24);
- Витебск — 27 (23);
- Неман — 26 (24);
- Минск — 26 (24);
- Слуцк — 26 (24);
- Славия — 23 (23);
- Энергетик-БГУ — 19 (23);
- Дняпро — 19 (22);
- Гомель — 18 (23);
- Торпедо (Мн) — 6 (23).