Западное дерби. Брестское «Динамо» взяло в Гродно «три золотых очка»

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В состоявшемся в Гродно западном дерби белорусского футбола лидирующее в чемпионате брестское «Динамо» дожало «Неман» и победило с минимальным счетом.

Победу и «три золотых очка», как заявил после матча главком «бело-голубых» Марцел Личка, принес футболистам с берегов Буга Павел Савицкий — 1:0.

Другие на данный момент матчи 24-го тура завершились со следующими результатами:

  • «Городея» — «Минск» — 1:2;
  • «Слуцк» — БАТЭ — 0:3;
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0.

Также отметим техническую победу «Славии» над минским «Торпедо» — 3:0.

Завершат тур в воскресенье следующие противостояния:

  • «Ислочь» — «Динамо-Минск» (14:00);
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
  • «Гомель» — «Дняпро» (18:00).

Турнирное положение выглядит пока так:

  1. Динамо (Бр) — 61 очко (после 24 игр);
  2. БАТЭ — 56 (23);
  3. Шахтер — 54 (23);
  4. Динамо (Мн) — 44 (22);
  5. Торпедо-БелАЗ — 41 (24);
  6. Ислочь — 37 (23);
  7. Городея — 34 (24);
  8. Витебск — 27 (23);
  9. Неман — 26 (24);
  10. Минск — 26 (24);
  11. Слуцк — 26 (24);
  12. Славия — 23 (23);
  13. Энергетик-БГУ — 19 (23);
  14. Дняпро — 19 (22);
  15. Гомель — 18 (23);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (23).
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Тэги: футбол-Беларусь

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