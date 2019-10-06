С северных морей в Беларусь пришел холод
В ближайшие дни погоду на территории нашей страны будут определять холодные неустойчивые воздушные массы с северных морей.
Ожидается облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Максимально днем воздух прогреется в середине дня до +4..+9°C.
По прогнозам синоптиков, вероятность дождя слишком мала (всего 10%), столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +1..+3°C;
- днем +5..+7°C;
- вечером 0..+2°C.