С северных морей в Беларусь пришел холод

/ Общество
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В ближайшие дни погоду на территории нашей страны будут определять холодные неустойчивые воздушные массы с северных морей.

Ожидается облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Максимально днем воздух прогреется в середине дня до +4..+9°C.

По прогнозам синоптиков, вероятность дождя слишком мала (всего 10%), столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +1..+3°C;
  • днем +5..+7°C;
  • вечером 0..+2°C.
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Тэги: погода

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