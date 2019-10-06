Лукашенко шокирован урожаем зерна, который собрала Украина

Глава белорусского государства был по-настоящему шокирован объему зерна, который в этом году собрали аграрии Украины.

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Выступая на II Форуме регионов Беларуси и Украины, Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена «Украина была всесоюзной житницей и «кормила весь Советский Союз».

«И сегодня вы получаете заоблачные валовые сборы зерна, мне только что сказали, 75 миллионов тонн», — заявил он.

Президент признался, что не может в это поверить, так как сейчас в Украине «непростое время»: «Без трактора, без автомобиля, без комбайна — это невозможно», — подчеркнул Лукашенко.