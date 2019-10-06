Чем полезен виноград и сколько нужно его есть

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Виноградный сезон продолжается. Сегодня в магазине и на рынке можно выбрать любую ягоду по цвету и вкусу.

Фото pixabay.com

Эти плоды из ближнего и дальнего зарубежья не только вкусны, но, как оказалась и очень полезны.

Так, виноград обогащен ресвератролом, биологически активным веществом, которое может бороться с повреждением клеток. Как отмечается, ресвератрол предотвращает слипание крови, снижает уровень холестерина и подавляет воспаление в сосудах.

Кроме этого, этот фрукт имеет самую высокую долю кофейной кислоты. Помимо нее в винограде содержатся такие фенольные соединения как кверцетин и мирицетин. Несколько исследований показали, что они защищают организм от развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.


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Употребление винограда полезно для улучшения работы ряда органов и систем организма: желудка и кишечника (виноградная клетчатка обеспечивает регулируемое пищеварение, а присутствующая в нем смесь целлюлозы, сахара и кислот действует как естественное слабительное); зубов и костей (виноград содержит кальций, калий, магний); сердце и кровообращение (антиоксидантные компоненты поддерживают уровень холестерина в здоровом диапазоне и могут понижать кровяное давление).

Исследования установили, что достаточно съедать в день до 250 граммов винограда, чтобы получать все полезные свойства ягоды.

Необходимо помнить, что хоть темные сорта и содержат наибольшее количество антиоксидантов, укрепляющих иммунитет, они более аллергенны. Людям со слабой поджелудочной железой, сахарным диабетом или ожирением, а также некоторыми проблемами с желудочно-кишечным трактом, от употребления винограда лучше воздержаться, пишет medikforum.ru.
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Тэги: виноград ЗОЖ питание здоровье

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