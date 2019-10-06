Белорус Баранчик стал первым, кто сумел нокаутом победить Брасеро

В рамках прошедшего в Нью-Йорке боксерского поединка в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) белорус Иван Баранчик встретился с пуэрториканцем Габриэлем Брасеро.

В четвертом раунде Баранчик сильным ударом отправил соперника в нокдаун. Брасеро смог подняться на ноги, однако его тренер попросил рефери остановить бой.

Как оказалось, 26-летний белорусский боксер стал первым, кто сумел нокаутом победить Брасеро.

Таким образом, Баранчик завоевал вакантный титул WBA Inter-Continental в первом полусреднем весе.

Теперь в активе Баранчика 20 побед при одном поражении.

Напомним, Габриэль Брасеро, 38-летний боксер из Пуэрто-Рико, дебютировал в профессиональном боксе в 2001-м и с тех пор одержал 25 побед, потерпел 3 поражения и 1 бой завершился в ничью.