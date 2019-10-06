Стали известны подробности и последствия жуткого ДТП в Столбцовском районе

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В результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером на трассе М-1 в Столбцовской районе, от полученных травм умер молодой парень.

Авария, как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, произошла при неблагоприятных погодных условиях (дул боковой ветер, был мокрым асфальт).


Смертельное ДТП под Рогачевом: «Мерседес» выскочил на встречку и попал под МАЗ

26-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и вылетел на встречку, где зацепил польскую фуру, а после протаранил «Джип» на российских номерах.

В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель «Пежо» (житель Кореличского района) и два его пассажира — 21-летний житель Столбцовского района и 24-летний житель Столинского района (ночью он скончался в реанимации), а также две пассажирки «Джипа» — москвички (70 и 73 года).

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

С понедельника, седьмого октября, Госавтоинспекция начнет проведение по всей стране республиканского спецмероприятия.
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Тэги: ДТП Город: Столбцы

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