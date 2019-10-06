Николай Статкевич проводит на площади Свободы встречу в рамках предвыборных пикетов

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Оппозиционный политик Николай Статкевич днем 6 октября намерен провести на площади Свободы в Минске встречу с гражданами, которую сам политик назвал митингом за независимость.

Фото facebook.com/nikolaj.statkevich

Встреча пройдет в рамках пикетов по сбору подписей для выдвижения сторонников Статкевича кандидатами в депутаты.

«Тема независимости очень важна. Но в стране огромное количество внутренних проблем. Опыт моих встреч в регионах показывает, что люди хотят поговорить о своих проблемах», — написал Статкевич в сообщении в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Начало встречи анонсировано на 14:00. Политик прибыл на площадь уже к полудню.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Народная Грамада выборы в парламент-2019 Персона: Николай Статкевич Город: Минск

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