Скончался 29-летний российский хоккеист Самвел Мнацян

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С минуты молчания начнутся сегодня все матчи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги — в память об ушедшем из жизни 5 октября российском хоккеисте Самвеле Мнацяне.

Больше года 29-летний хоккеист боролся с раком, который у Мнацяна был диагностирован в августе 2018-го — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти, отмечает «Спорт-Экспресс».

В КХЛ Мнацян играл за «Барыс», «Нефтехимик» и «Адмирал». Имел контракт с «Сибирью», но не провел за этот клуб ни одного официального матча. Всего на его счету 183 матча в лиге.
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Тэги: хоккей-Россия КХЛ Персона: Самвел Мнацян

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