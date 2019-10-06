«До окончательного закрытия». В Бресте противники аккумуляторного завода вновь вышли на площадь

6 октября в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье уже более полутора лет.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было более 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Участники встречи обсуждали последние новости, в том числе сообщение о прекращении уголовное дела в отношении противников строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько и его сына Дениса Мазько.

Активистов подозревали в том, что при неустановленных обстоятельствах они незаконно приобрели 30 спортивно-охотничьих патронов, являющихся боеприпасами, и незаконно хранили их в автомобиле. 4 октября Мазько-старший получил уведомление из Брестского межрайонного отдела Следственного комитета о том, что уголовное преследование в отношении него и сына прекращено за отсутствием в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 295 УК.

«Никто из нас не верил, что Моисей Мазько и его сын причастны к этим боеприпасам, — заявила сегодня на площади активистка Юлия Зубик. — Это наглая подстава. Непонятно, кто ее организовал, но надеюсь, что милиция найдет этого человека».

Она считает, что «это было сделано специально, чтобы дискредитировать не только активистов протестного движения в Бресте, но и всю общественную кампанию против этого завода».

Противники завода сегодня также обсуждали новость о том, что Экономический суд Брестской области 3 октября не удовлетворил иск ООО «АйПауэр» о защите деловой репутации к активистам общественной кампании против предприятия Дмитрию Бекалюку, Демьяну Лепесевичу, блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову.

21 июня блогеры в рамках своего youtube-проекта «Народный репортер» разместили видеоролик «Главный геморрой Бреста» , в котором Бекалюк и Лепесевич анализируют последние события вокруг аккумуляторного завода, построенного под Брестом. В частности говорят о выбросах вредных веществ в период проведения пусконаладочных работ. По словам активистов, эта информация основана на официальных документах, которые были получены из государственных структур.

Истец просил суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «АйПауэр» сведения, содержащиеся в этом видеоролике, обязать блогеров удалить его с youtube-проекта «Народный репортер», со всех сайтов и из соцсетей и обязать ответчиков дать опровержение в виде видеообращения.

Собравшиеся на площади Ленина также обсуждали участие своих активистов в предвыборной кампании. Выдвинуться в депутаты намерены Александр Кабанов, Роман Кисляк, Елена Макаревич и Владимир Мороз.

Как сообщила Макаревич, в поддержку претендентов собрано необходимое количество подписей. Только подписи, собранные инициативной группой Мороза, все еще проверяются в избирательном штабе.

Противники аккумуляторного завода заявили сегодня, что намерены продолжать свои встречи на площади Ленина, пока предприятие не будет окончательно закрыто.

После встречи ее участники прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь», где были организованы предвыборные пикеты.