Более полумиллиона белорусов уже приняли участие в переписи населения

В переписи населения Беларуси уже приняло участие 505,1 тысячи человек. Такую цифру, по данным на 09:00 6 октября, приводит Национальный статистический комитет.

В том числе через интернет переписную анкету заполнили 264 тысячи человек.

Перепись населения началась 4 октября. На первом этапе принять участие в ней можно либо через интернет, либо придя на один из стационарных участков.

Интернет-перепись продлится до 18 октября. Пройти ее можно на сайте census.by . Среди участников интернет-переписи ежедневно разыгрывается смартфон.

Стационарные участки будут работать до 30 октября. Начиная с 21 октября к переписи подключатся переписчики. Они придут только к тем гражданам, кто не переписался самостоятельно.