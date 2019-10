Британская группа Nothing But Thieves вновь даст концерт в Минске

25 марта в Минске в концертном зале Prime Hall выступит британская рок-группа Nothing But Thieves. За четыре года, прошедшие со времен дебютного альбома, они успели объехать весь мир, собрать немало аншлагов, а в сентябре 2019-го открывали стадионные шоу Muse в Лондоне.

На счету Nothing But Thieves два студийных альбома — Nothing But Thieves (2015) и Broken Machine (2017).

Взлету группы содействовали хиты Trip Switch, Amsterdam, Sorry\», которые попали на верхние строчки хит-парадов. В поддержку альбома Broken Machine группа отыграла более 150 концертов по всему миру, включая Минск.

В марте 2020-го Nothing But Thieves вернутся в Беларусь с лучшими песнями и свежим мини-альбомом What Did You Think When You Made Me This Way?

Билеты: танцпол — 72 рубля, сидячие — от 72 до 102 рублей.