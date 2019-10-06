Статкевич: мы используем выборы, чтобы расшевелить белорусов

6 октября на площади Свободы в Минске проходит митинг в защиту независимости Беларуси.

Мероприятие организовано в рамках проходящих здесь же пикетов за выдвижение в кандидаты на парламентские выборы от оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» и гражданской компании «Европейская Беларусь».

Фото svaboda.org

В митинге участвуют около 60 человек, включая активистов инициативы «Матчын рух 328», незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт», кампании «Европейская Беларусь», движения солидарности «Разам», оргкомитета партии «Народная Грамада».

Среди участников митинга Николай Статкевич, Павел Севериниец, Вячеслав Сивчик, Максим Винярский, Нина Багинская, Алесь Марочкин, Денис Урбанович и другие политики и общественные активисты,

Как заявил БелаПАН Павел Северинец, причина, по которой он пришел на площадь Свободы — это угроза независимости Беларуси. «Планы, которые власти прячут от белорусского народа, означают смерть белорусской независимости. Поэтому если 8 декабря будут подписаны соглашения об углубленной интеграции, белорусам надо протестовать, как весной 1996 года», — считает он

Лидер оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Николай Статкевич в комментарии для БелаПАН напомнил, что митинг организован в рамках пикетов по сбору подписей.

«Это единственная возможность собрать митинг, не запрашивая разрешение властей. У нас зарегистрировано 36 инициативных групп по сбору подписей в 23 городах. Мы используем эту кампанию не для того, чтобы попасть в депутаты, а чтобы расшевелить белорусов», — заявил политик.

Участники митинга развернули бело-красно-белые флаги, плакаты и периодически скандируют «Жыве Беларусь!». За митингующими наблюдает большое количество сотрудников милиции в штатском, некоторые из них снимают происходящее на видео.