Минское «Динамо» потеряло очки в матче с «Ислочью»

Еще не потерявшее шансы попасть в призовую тройку минское «Динамо» ухудшило свое положение, потеряв очки в матче с «Ислочью».

Встреча 24-го тура состоялась 6 октября в Минске и завершилась вничью 1:1. «Динамо» открыло счет на 30-й минуте — забил Егор Зубович, «Ислочь» отыгралась на 63-й минуте после точного удара головой Александра Макася.

Александр Макась празднует ответный гол

После 23 матчей «Динамо» с 45 очками по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Шахтера» на девять баллов. «Ислочь» набрала 38 очков и сохраняет за собой шестую строку.

24-й тур завершится сегодня матчами РЦОР-БГУ — «Витебск» и «Гомель» — «Дняпро».