Статкевич: какое Лукашенко имеет право продавать нашу землю?

Прошедший 6 октября на площади Свободы в Минске митинг в защиту независимости Беларуси завершился без происшествий.

В мероприятии приняли участие около 60 человек, включая активистов инициативы «Матчын рух 328», незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт», кампании «Европейская Беларусь», движения солидарности «Разам», оргкомитета партии «Народная Грамада».

Митинг длился примерно час. Каких-либо инцидентов с участием представителей правоохранительных органов не произошло. За митингующими наблюдали большое количество сотрудников милиции в штатском, некоторые из них снимали на видео.

Выступая на митинге, лидер оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Николай Статкевич подверг резкой критике действия Александра Лукашенко по углублению интеграции с Россией.

«Какое он имеет право продавать нашу землю! Сейчас, чтобы остаться у власти, он торгует страной, делает все возможное, чтобы мы были товаром, и не дает нам стать нацией», — заявил политик.

Митинг был организован в рамках проходящих на площади Свободы пикетов за выдвижение претендентов в кандидаты на парламентских выборах от оргкомитета «Народной Грамады» и гражданской компании «Европейская Беларусь».

В знак протеста «против нечестных выборов» члены инициативных групп по сбору подписей сожгли свои удостоверения, сообщает БелаПАН.